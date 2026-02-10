Шалимов — о Дуране в «Зените»: а кто из грандов его заберёт? «ПСЖ»?

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о переходе нападающего Джона Дурана в «Зенит». Сине-бело-голубые взяли колумбийского форварда в аренду у «Аль-Насра» до конца текущего сезона.

— Ну что он, никому не нужен? Англия, Италия, Франция?

— Зимой такой игрок, который не играет в «Фенербахче»… Кто там будет смотреть, какой у него потенциал? Там нужны результаты. Здесь потенциал посмотрели, нужен результат. Мне кажется, проще и для него [пойти на эту сделку]. А кто из грандов его заберёт? «ПСЖ»? — сказал Шалимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

После 18 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице.