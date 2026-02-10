Скидки
Маслов ответил, почему у Станковича не получилось проявить себя в «Спаратке»

Маслов ответил, почему у Станковича не получилось проявить себя в «Спаратке»
Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос, почему у сербского тренера Деяна Станковича не получилось проявить себя в роли наставника красно-белых.

«Почему не получилось у Станковича в «Спартаке»? Мне казалось, что из-за того, что Станкович яркий харизматик – это игра не совсем вдолгую. Пришёл не тот тренер, который будет пытаться строить что-то вдолгую. Мне казалось, что это было больше похоже на резкий рывок: на эмоциях, на нахрапе, на его харизме, подходу к футболистам, пытаясь выжать максимум из имеющегося», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Деян Станкович заявил, что хотел подписать Наира Тикнизяна в «Спартак»
