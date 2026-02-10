«Лучший в ручном мяче». Маслов оценил бывшего защитника «Спартака» Абену

Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов оценил другого экс-игрока красно-белых Миэнти Абену, который регулярно подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов.

«Абена – хороший футболист. Может, стилистически «Спартаку» не подходит, а так хороший футболист. Сильный, быстрый, прыгучий – когда в ручной мяч играли, он вообще лучший был», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Суринамский футболист перешёл в «Спартак» из «Ференцвароша» летом 2024 года. Контракт игрока с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 800 тыс. В минувшем сезоне Абена провёл 12 матчей за «Спартак» в РПЛ и Фонбет Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.