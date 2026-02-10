«Спартак» — «Астана»: Джику открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и «Астана» из Казахстана. Игра проходит в Дубае. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт 1:0 в пользу московской команды.

Счёт в матче открыл на 10-й минуте защитник «Спартака» Александер Джику.

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Ростовом». Игра состоится 21 февраля. 23 февраля команда Хуана Карлоса Карседо проведёт матч с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у команды 40 очков после 18 игр.

Как появился «Спартак»: