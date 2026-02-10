Скидки
Бобер: Баринов — серьёзное усиление для ЦСКА, игрок с опытом и характером

Бобер: Баринов — серьёзное усиление для ЦСКА, игрок с опытом и характером
Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о новичке московского ПФК ЦСКА Дмитрии Баринове. Он перебрался в состав армейской команды в зимнее трансферное окно из «Локомотива». Бобёр считает Баринова серьёзным усилением.

«Я считаю, что Баринов — серьёзное усиление для ЦСКА. Потому что кроме футбольных качеств он обладает и лидерскими качествами. Игрок с опытом и характером. Возможно, даже и лидер раздевалки. Все эти качества, конечно, помогут ЦСКА», — сказал Бобер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

13 января Дмитрий Баринов подписал соглашение с ЦСКА до конца сезона-2028/2029.

