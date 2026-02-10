Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС снял трансферный бан с «Крыльев Советов» после погашения долгов

РФС снял трансферный бан с «Крыльев Советов» после погашения долгов
Комментарии

ПФК «Крылья Советов» закрыл все обязательства по платежам, которые были приостановлены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства. В связи с этим Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии трансферного бана с клуба.

«Видим как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то, что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед «РТ-Капитал», многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтверждённая информация, что «Крылья» очистились, отдав что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующие нормальной жизнедеятельности клуба и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, всё успеем и весеннюю часть чемпионата начнём в обновленном составе», — прокомментировал ситуацию председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Яковлев.

Напомним, что 2 февраля клуб завершил выплату долга перед компанией «РТ-Капитал». Общий объём денежных средств, перечисленных компании в счёт долговых обязательств за последний год, составил почти 1,1 млрд рублей. Клуб занимал средства для финансовой поддержки ещё в 2011 году, однако не выполнял обязательства по погашению долга на протяжении последних 10 лет.

Материалы по теме
На «Крыльях» — трансферный бан, фанаты скидываются на возврат долга. Что творится с клубом
На «Крыльях» — трансферный бан, фанаты скидываются на возврат долга. Что творится с клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android