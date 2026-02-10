Джон Джон подвёл итоги матча между «Зенитом» и ЦСКА
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Джон Джон высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА. Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев (2:2, (3:4 — пен.)).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9' 1:1 Вендел – 43' 1:2 Виктор – 49' 2:2 Сантос – 90+2'
«Очень напряжённый матч. Он был для нас чрезвычайно сложным, но мы продолжим работать в предсезонке, чтобы вернуться в чемпионат в отличной форме и завоевать титул. Время суток тоже играет большую роль, сегодня было очень жарко.
Но, как я уже говорил, ЦСКА — очень сильная команда. Личные цели на сезон? Помочь команде взять титул. Продолжая в том же духе, мы добьёмся хороших результатов», — сказал Джон в интервью пресс-службе РПЛ.
