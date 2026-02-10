Джон Джон подвёл итоги матча между «Зенитом» и ЦСКА

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Джон Джон высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА. Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев (2:2, (3:4 — пен.)).

«Очень напряжённый матч. Он был для нас чрезвычайно сложным, но мы продолжим работать в предсезонке, чтобы вернуться в чемпионат в отличной форме и завоевать титул. Время суток тоже играет большую роль, сегодня было очень жарко.

Но, как я уже говорил, ЦСКА — очень сильная команда. Личные цели на сезон? Помочь команде взять титул. Продолжая в том же духе, мы добьёмся хороших результатов», — сказал Джон в интервью пресс-службе РПЛ.