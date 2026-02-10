Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маслов: Виктор Мозес по уровню мастерства выше, чем Квинси Промес

Маслов: Виктор Мозес по уровню мастерства выше, чем Квинси Промес
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов назвал нигерийского полузащитника Виктора Мозеса лучшим одноклубником, с которым вместе играл за красно-белых. Он оценил Мозеса выше, чем нападающего Квинси Промеса.

«Лучший одноклубник по «Спартаку» — Виктор Мозес. Но при всём уважении к Мозесу давайте будем честны: мы видели процентов 50 от его уровня. Мы видели Виктора, когда он играл в Лиге Европы с «Легией», «Наполи», «Лестером», когда мотивация била ключом. Он бежал назад, отбирал мяч, что редко делал в РПЛ, создавал моменты. Наверное, где-то Мозес несерьёзно относился к чемпионату России. Но, находясь внутри, я понимал, что он по уровню мастерства лучший [одноклубник по «Спартаку»] с большим запасом. Выше, чем Промес», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Материалы по теме
«Лучший в ручном мяче». Маслов оценил бывшего защитника «Спартака» Абену
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android