Маслов: Виктор Мозес по уровню мастерства выше, чем Квинси Промес

Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов назвал нигерийского полузащитника Виктора Мозеса лучшим одноклубником, с которым вместе играл за красно-белых. Он оценил Мозеса выше, чем нападающего Квинси Промеса.

«Лучший одноклубник по «Спартаку» — Виктор Мозес. Но при всём уважении к Мозесу давайте будем честны: мы видели процентов 50 от его уровня. Мы видели Виктора, когда он играл в Лиге Европы с «Легией», «Наполи», «Лестером», когда мотивация била ключом. Он бежал назад, отбирал мяч, что редко делал в РПЛ, создавал моменты. Наверное, где-то Мозес несерьёзно относился к чемпионату России. Но, находясь внутри, я понимал, что он по уровню мастерства лучший [одноклубник по «Спартаку»] с большим запасом. Выше, чем Промес», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».