Тимур Гурцкая: Данила Козлов стал разменной монетой в «Краснодаре»

Тимур Гурцкая: Данила Козлов стал разменной монетой в «Краснодаре»
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал появившуюся информацию о готовящемся переходе атакующего полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в ЦСКА. Ранее Козлов выступал за калининградскую «Балтику».

— Козлов какая-то разменная монета, или что?
— Я не хочу парня обидеть, потому что парнишка мне симпатичен, мне нравится, как он играет. И в принципе считаю, что если бы он играл стабильнее… Потому что три плюс четыре или четыре плюс три в Кубке — это очень хорошие цифры. Для человека, который выходит раз в две недели играть в футбол. Это хорошие показатели. В «Балтике» выглядел здорово, в матчах на Кубок выглядит хорошо. Но понятно, что в состав не попадает, потому что там есть сильнее футболисты. В ЦСКА он тоже не идёт на основной состав. Просто стал разменной монетой того, что «Краснодар» его купил, лишь бы он не достался «Зениту». А дальше он им не нужен, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

