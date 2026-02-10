Маслов — о Денисове из «Спартака»: человек без каких-то ярких качеств

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Маслов высказался о нынешнем правом защитнике красно-белых Данииле Денисове. Он считает, что этот игрок не имеет каких-то ярких качеств, но берёт старательностью и дисциплинированностью.

«Если Денисов в «Спартаке», значит, он достоин. Если каждый тренер в нём что-то видит, наверное, в нём что-то есть. Он цепкий, старательный, дисциплинированный. Ты всегда в нём уверен. Он может ошибиться, как и любой другой, но разобьётся до конца. По мне, [Денисов] – человек без каких-то ярких качеств, но очень крепко усреднён», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».