Дивеев обратился к болельщикам после поражения «Зенита» в матче с ЦСКА
Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА. Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев — 2:2 (3:4 пен.). Интересно, что этой зимой Дивеев перешёл из ЦСКА в «Зенит».
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9' 1:1 Вендел – 43' 1:2 Виктор – 49' 2:2 Сантос – 90+2'
«Сегодня победить не удалось, но на то они и сборы — чтобы работать, изучать свои слабые места и понимать, где нам нужно прибавлять. Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, я же с каждым днём всё больше и больше вливаюсь в коллектив и налаживаю игровые связи с парнями. Уверен, у нас есть всё для успешной работы в сезоне. Поможем всем новичкам в адаптации и вперёд к победам», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.
