Гвардиола — о Хусанове: не Шекспир, но с каждым разом его английский язык всё лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал прогресс защитника Абдукодира Хусанова в изучении английского языка. Он отметил, что уровень владения языком игрока улучшается.

«Он говорит не как Уильям Шекспир, признаю это. Но его английский всё лучше и лучше. Он понимает, чего мы хотим, понимает, что говорит. С каждым разом у него получается всё лучше и лучше. Хусанов очень умён, силён, быстр, всегда выбирает правильную позицию», — приводит слова Гвардиолы официальная страница клуба в соцсети Х.

20 января 2025 года «Манчестер Сити» официально объявил о переходе Хусанова из «Ланса». Контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне команда после 25 туров английского чемпионата занимает вторую строчку с 50 очками, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков.