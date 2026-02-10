Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола — о Хусанове: не Шекспир, но с каждым разом его английский язык всё лучше

Гвардиола — о Хусанове: не Шекспир, но с каждым разом его английский язык всё лучше
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал прогресс защитника Абдукодира Хусанова в изучении английского языка. Он отметил, что уровень владения языком игрока улучшается.

«Он говорит не как Уильям Шекспир, признаю это. Но его английский всё лучше и лучше. Он понимает, чего мы хотим, понимает, что говорит. С каждым разом у него получается всё лучше и лучше. Хусанов очень умён, силён, быстр, всегда выбирает правильную позицию», — приводит слова Гвардиолы официальная страница клуба в соцсети Х.

20 января 2025 года «Манчестер Сити» официально объявил о переходе Хусанова из «Ланса». Контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года. В текущем сезоне команда после 25 туров английского чемпионата занимает вторую строчку с 50 очками, отставая от лидирующего «Арсенала» на шесть очков.

Материалы по теме
Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити» второй по скорости в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android