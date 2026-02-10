Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Маслов выставил себе оценку за игру в «Спартаке»

Павел Маслов выставил себе оценку за игру в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Маслов выставил себе оценку за период игры в стане красно-белых. Он оценил своё время в «Спартаке» на три балла из пяти.

«По пятибалльной шкале оценю на «три». Выиграл серебро, в победном Кубке не играл, но присутствовал так или иначе. Два балла скину, потому что так и не получилось закрепиться», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

С июня 2018 года Павел Маслов выступал за московский «Спартак», 7 июля 2025 года красно-белые официально объявили о его уходе в связи с истечением срока действия контракта. С сентября 2024 года до конца сезона-2024/2025 футболист играл в Pari Первой лиге за «Сочи» на правах аренды.

Материалы по теме
Маслов — о Денисове из «Спартака»: человек без каких-то ярких качеств
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android