Павел Маслов выставил себе оценку за игру в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Павел Маслов выставил себе оценку за период игры в стане красно-белых. Он оценил своё время в «Спартаке» на три балла из пяти.

«По пятибалльной шкале оценю на «три». Выиграл серебро, в победном Кубке не играл, но присутствовал так или иначе. Два балла скину, потому что так и не получилось закрепиться», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

С июня 2018 года Павел Маслов выступал за московский «Спартак», 7 июля 2025 года красно-белые официально объявили о его уходе в связи с истечением срока действия контракта. С сентября 2024 года до конца сезона-2024/2025 футболист играл в Pari Первой лиге за «Сочи» на правах аренды.