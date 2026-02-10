Скидки
Станкович заявил, что «Црвена Звезда» хотела усилиться Маркиньосом из «Спартака»

Станкович заявил, что «Црвена Звезда» хотела усилиться Маркиньосом из «Спартака»
Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович сообщил, что сербский клуб рассматривал возможность приобретения футболиста московского «Спартака» Маркиньоса.

– Вы упомянули, что в трансферный период у вас были «дополнительные» планы. Речь о Маркиньосе?
– Не только. В клубе рассматривали довольно много имён, чтобы мы стали сильнее. Среди них упоминался и Маркиньос, я сказал это и на пресс-конференции. Общаюсь со всеми, поддерживаю контакт с бывшими игроками, но не для того чтобы позвать их сюда играть, а чтобы спросить, как у них дела, — приводит слова Станковича сербское онлайн-издание Maxbet Sport.

Деян Станкович заявил, что хотел подписать Наира Тикнизяна в «Спартак»
