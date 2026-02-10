Станкович заявил, что «Црвена Звезда» хотела усилиться Маркиньосом из «Спартака»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович сообщил, что сербский клуб рассматривал возможность приобретения футболиста московского «Спартака» Маркиньоса.

– Вы упомянули, что в трансферный период у вас были «дополнительные» планы. Речь о Маркиньосе?

– Не только. В клубе рассматривали довольно много имён, чтобы мы стали сильнее. Среди них упоминался и Маркиньос, я сказал это и на пресс-конференции. Общаюсь со всеми, поддерживаю контакт с бывшими игроками, но не для того чтобы позвать их сюда играть, а чтобы спросить, как у них дела, — приводит слова Станковича сербское онлайн-издание Maxbet Sport.