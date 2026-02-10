Скидки
Маслов объяснил прорыв Умярова при Станковиче в «Спартаке»

Маслов объяснил прорыв Умярова при Станковиче в «Спартаке»
Бывший футболист московского «Спартака» Павел Маслов объяснил успешную игру полузащитника красно-белых Наиля Умярова в период тренерства Деяна Станковича.

«Мне кажется, у Умярова – это не совсем прогресс. То есть изначально, ещё в 18-19 лет, были видны его сильные качества: большой объём работы, проникающие передачи, длинные передачи, старательность, агрессивность в отборе. Со Станковичем он получил безграничный кредит доверия. Первые игры были плохи, а потом он стал незаменим. Потому что получил доверие, на наличие сильных качеств наложилось доверие [тренера]», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

