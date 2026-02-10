Скидки
Корнеев: Джон Дуран способен на подвиги, но сделает ли он их в РПЛ — большой вопрос

Корнеев: Джон Дуран способен на подвиги, но сделает ли он их в РПЛ — большой вопрос
Комментарии

Известный российский экс-футболист Игорь Корнеев прокомментировал исход матча Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев — 2:2 (3:4 пен.).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

— Проблемы у ЦСКА никуда не делись. Но мы увидели достаточно качественный футбол, много моментов. Пока «Зениту» остро не хватает наконечника. Но он [Джон Дуран] уже рядом, уже бегает. Ему надо влиться в коллектив. Он способен на подвиги, но сделает ли их [в РПЛ] — большой вопрос.

ЦСКА хорошо поработал в трансферное окно. Точечно усилился. Рейс в своём амплуа будет точно лидером. Армейцы будут претендовать на чемпионство, бороться с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

