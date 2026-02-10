Корнеев: Джон Дуран способен на подвиги, но сделает ли он их в РПЛ — большой вопрос

Известный российский экс-футболист Игорь Корнеев прокомментировал исход матча Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев — 2:2 (3:4 пен.).

— Проблемы у ЦСКА никуда не делись. Но мы увидели достаточно качественный футбол, много моментов. Пока «Зениту» остро не хватает наконечника. Но он [Джон Дуран] уже рядом, уже бегает. Ему надо влиться в коллектив. Он способен на подвиги, но сделает ли их [в РПЛ] — большой вопрос.

ЦСКА хорошо поработал в трансферное окно. Точечно усилился. Рейс в своём амплуа будет точно лидером. Армейцы будут претендовать на чемпионство, бороться с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».