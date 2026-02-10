Корнеев: Джон Дуран способен на подвиги, но сделает ли он их в РПЛ — большой вопрос
Поделиться
Известный российский экс-футболист Игорь Корнеев прокомментировал исход матча Winline Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА. Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев — 2:2 (3:4 пен.).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9' 1:1 Вендел – 43' 1:2 Виктор – 49' 2:2 Сантос – 90+2'
— Проблемы у ЦСКА никуда не делись. Но мы увидели достаточно качественный футбол, много моментов. Пока «Зениту» остро не хватает наконечника. Но он [Джон Дуран] уже рядом, уже бегает. Ему надо влиться в коллектив. Он способен на подвиги, но сделает ли их [в РПЛ] — большой вопрос.
ЦСКА хорошо поработал в трансферное окно. Точечно усилился. Рейс в своём амплуа будет точно лидером. Армейцы будут претендовать на чемпионство, бороться с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
17:36
-
17:33
-
17:31
-
17:29
-
17:24
-
17:13
-
17:12
-
17:10
-
16:56
-
16:55
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:19
-
16:17
-
16:16
-
16:13
-
16:07
-
16:07
-
16:00
-
15:54
-
15:50
-
15:45
-
15:41
-
15:35
-
15:30
-
15:27
-
15:20
-
15:19
-
15:17
-
15:03