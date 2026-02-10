Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Становиться чемпионом». Дивеев — об ожиданиях от второй части сезона РПЛ

«Становиться чемпионом». Дивеев — об ожиданиях от второй части сезона РПЛ
Комментарии

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, какие у него ожидания от второй части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. На зимний перерыв сине-бело-голубые ушли, занимая второе место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате действующий чемпион страны в лице «Краснодара».

— Как оцените свою форму?
— Надо ещё набирать и готовиться к чемпионату.

— Какие у вас ожидания от второй части РПЛ?
— Идти от игры к игре, выигрывать и становиться чемпионом, — сказал Дивеев в интервью пресс-службе РПЛ.

Дивеев стал игроком «Зенита» в это трансферное окно. Прежде он выступал за ЦСКА.

Материалы по теме
Игорь Дивеев прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android