Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукин: ЦСКА до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ

Лукин: ЦСКА до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев — 2:2 (3:4 пен.).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

— Очень рад вернуться [после травмы]. Не до конца себя чувствую так, как хотел бы. Буду ещё набирать кондиции. Уверен, что наберу. Тяжеловато было. Но это счастье — играть при фанатах и выигрывать.

Нам комфортно, мы набираем форму, хорошая атмосфера. Думаю, что мы до последнего будем бороться за чемпионство в РПЛ. Другим амбиций и не может быть, особенно если мы играем за такой клуб, — сказал Лукин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
ЦСКА обыграл «Зенит» по пенальти в матче Зимнего Кубка РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android