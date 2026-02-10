Лукин: ЦСКА до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ

Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев — 2:2 (3:4 пен.).

— Очень рад вернуться [после травмы]. Не до конца себя чувствую так, как хотел бы. Буду ещё набирать кондиции. Уверен, что наберу. Тяжеловато было. Но это счастье — играть при фанатах и выигрывать.

Нам комфортно, мы набираем форму, хорошая атмосфера. Думаю, что мы до последнего будем бороться за чемпионство в РПЛ. Другим амбиций и не может быть, особенно если мы играем за такой клуб, — сказал Лукин в эфире телеканала «Матч ТВ».