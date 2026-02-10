Лукин: ЦСКА до последнего будет бороться за чемпионство в РПЛ
Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался по итогам матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Прошедшая сегодня встреча завершилась победой армейцев — 2:2 (3:4 пен.).
WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9' 1:1 Вендел – 43' 1:2 Виктор – 49' 2:2 Сантос – 90+2'
— Очень рад вернуться [после травмы]. Не до конца себя чувствую так, как хотел бы. Буду ещё набирать кондиции. Уверен, что наберу. Тяжеловато было. Но это счастье — играть при фанатах и выигрывать.
Нам комфортно, мы набираем форму, хорошая атмосфера. Думаю, что мы до последнего будем бороться за чемпионство в РПЛ. Другим амбиций и не может быть, особенно если мы играем за такой клуб, — сказал Лукин в эфире телеканала «Матч ТВ».
