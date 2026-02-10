«Нужна свежая кровь». Галактионов рассказал о трансферных планах «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов обозначил трансферные планы клуба. По его словам, железнодорожникам нужна «свежая кровь» — точечные усиления для повышения конкуренции в команде.

«Перед Новым годом у нас было большое собрание с председателем совета директоров, генеральным директором, спортивным директором. Обсуждали наше комплектование. Мы говорили, что команде нужна свежая кровь, конкуренция в различных позициях. Это не о нападающих, а в целом. Много игроков нам не надо, но нужны точечные усиления для повышения конкуренции внутри команды. Нас заверили, что клуб эти попытки предпримет», — приводит слова Галактионова «Спорт-экспресс».