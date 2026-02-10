Скидки
Майкл Оуэн: Тухель и Почеттино не подходят «Манчестер Юнайтед»

Майкл Оуэн: Тухель и Почеттино не подходят «Манчестер Юнайтед»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высказал мнение о возможных кандидатах на пост тренера клуба. В числе претендентов фигурируют Томас Тухель и Маурисио Почеттино, однако Оуэн считает, что эти тренеры не подойдут «Манчестер Юнайтед». Он отметил, что многие из обсуждаемых кандидатов сейчас сосредоточены на чемпионате мира.

«Если приглашать их в «Манчестер Юнайтед», нужно ждать окончания первенства планеты, а потом у них будет всего неделя-две перед началом работы. Работа тренером «МЮ» — большая работа, требующая серьёзного планирования. Думаю, «Манчестер Юнайтед» поступит правильно [если оставит Майкла Кэррика тренером]. Они играют хорошо. В матче с «Манчестер Сити» я давно не видел, чтобы «Манчестер Юнайтед» так играл.

За последние 10 лет «Манчестер Юнайтед» пробовал разные подходы к выбору тренера, включая опытных победителей и новичков. Представьте, если [Майкл Кэррик] выйдет в Лигу чемпионов и покажет отличные результаты, а они что, скажут: «Спасибо за работу, Майкл, теперь мы наймём кого-то другого», — приводит слова Оуэна Goal.

