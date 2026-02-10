Шалимов высказался о готовящемся переходе Козлова в ЦСКА

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал появившуюся информацию о готовящемся переходе атакующего полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в ЦСКА. Ранее Козлов выступал за калининградскую «Балтику».

«Они его брали на перспективу. Он действительно талантливый парень, это видно. Место найти… А какое место? «Десятка», в середине… Справа совсем другие игроки играют. Вроде Батчи — скоростные футболисты, нападающие, а не полузащитники. Слева Са играет, на замену иностранец какой-то есть. То есть места [не хватает]. А дальше… Он же тоже хочет играть. Я уверен. Мы не знаем, как он тренируется, какие разговоры там идут, может быть, какие-то претензии там предъявляет. Вот этого мы не знаем. Но очень легко как бы отдают. За € 1 млн… С сегодняшними ценами… Это о чём-то говорит», — сказал Шалимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»