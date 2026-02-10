Скидки
«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ
Окончен матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. В качестве главного арбитра матча выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

Единственный гол в этой игре забил Эль-Мехди Маухуб на 87-й минуте.

По итогам данного турнира победителем стал ЦСКА, набравший пять очков. «Динамо» с пятью очками заняло второе место, «Краснодар» с четырьмя очками стал третьим. Замкнул таблицу «Зенит», у которого тоже четыре очка.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке с 21 очком. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

