Окончен матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром». Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби. В качестве главного арбитра матча выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

Единственный гол в этой игре забил Эль-Мехди Маухуб на 87-й минуте.

По итогам данного турнира победителем стал ЦСКА, набравший пять очков. «Динамо» с пятью очками заняло второе место, «Краснодар» с четырьмя очками стал третьим. Замкнул таблицу «Зенит», у которого тоже четыре очка.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке с 21 очком. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».