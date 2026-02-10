Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот высказался о невезении «Ливерпуля»

Арне Слот высказался о невезении «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выразил мнение, что мерсисайдцы подвержены невезению в нынешнем сезоне.

«Такое ощущение точно есть. Я говорил, если мы подпишем игрока, он получит травму, даже если не будет за нас играть. Иногда так кажется, но в момент, когда вы чувствуете, что вам не везёт, [неудача] приходит к вам, поэтому по возможности мы должны избегать этого и просто сосредоточиться на работе. Сосредоточиться на том, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию.

Но мы пропускаем в дополнительное время намного больше, чем обычно. Это невезение? Или мы виноваты сами? Я пробовал многое, но мяч влетал в ворота, когда делал замены в обороне, когда продолжал играть с теми же игроками. Я могу сказать, что нам не повезло, это определённо так. Так невезение это или часть того, кто мы есть? Можем выяснить это в ближайшие три-четыре месяца», – приводит слова Слота BBC.

Ранее защитник «Ренна» Жереми Жаке, которого «Ливерпуль» подписал почти за € 64 млн фунтов и оставил во французском клубе до лета, получил травму плеча.

Материалы по теме
«Испытываю злость и разочарование». Тренер «Ливерпуля» Слот — о матче с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android