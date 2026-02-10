«Аль-Наср» пообещал Роналду исправить ситуацию в клубе — Arriyadiyah

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил заверения от руководства клуба, что минувшие ошибки управления будут исправлены в рамках мер, направленных на восстановление стабильности в команде из Эр-Рияда. Об этом сообщает Arriyadiyah.

По информации источника, в ближайшие дни «Аль-Наср» погасит задолженность перед сотрудниками. Также ожидаются масштабные изменения в административной структуре, включая вероятную отставку председателя совета директоров клуба Абдуллы Аль-Маджеда. Кроме того, «Аль-Наср» вернёт полномочия директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они были лишены в декабре.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду не играл в последних матчах «Аль-Наср» в знак протеста против политики Суверенного фонда (PIF) в отношении ряда саудовских клубов.

Материалы по теме Бензема шуткой о титуле чемпиона Саудовской Аравии спровоцировал Роналду — The Telegraph

Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки: