Шанхай Шэньхуа — Матида Зельвия, результат матча 10 февраля 2026, счёт 0:2, 7-й тур Элитной Лиги чемпионов АФК 2025/2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл «Матиде Зельвия» и потерял шансы на плей-офф ЛЧ Азии
Завершился матч 7-го тура элитного дивизиона азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и японская «Матида Зельвия». Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты японской команды.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восточный регион. 7-й тур
10 февраля 2026, вторник. 15:15 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
0 : 2
Матида Зельвия
Япония
0:1 Сома – 3'     0:2 Сома – 88'    

На третьей минуте защитник команды «Матида Зельвия» Юки Сома открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 88-й минуте Сома оформил дубль и удвоил преимущество.

«Шанхай Шэньхуа» занимает 11-е место из 12 в турнирной таблице Восточного региона Лиги чемпионов АФК. В активе подопечных Леонида Слуцкого четыре очка в семи играх. Таким образом, клуб лишился теоретических шансов на выход в плей-офф турнира. «Матида Зельвия» располагается на второй строчке. У команды 14 набранных очков.

Календарь Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов АФК сезона-2025/2026
