В эти минуты идёт матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором московское «Динамо» играет с «Краснодаром». В этой игре травму получил полузащитник «быков» Дуглас Аугусто.

На 31-й минуте полузащитник московской команды Рубенс нарушил правила на Аугусто и был дисквалифицирован за вторую жёлтую карточку. Игрок южан не смог продолжить участие в этой встрече и покинул поле в сопровождении работников медицинского штаба.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке с 21 очком в активе. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».