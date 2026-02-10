Скидки
Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто получил травму в матче с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто получил травму в матче с «Динамо»
Комментарии

В эти минуты идёт матч Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором московское «Динамо» играет с «Краснодаром». В этой игре травму получил полузащитник «быков» Дуглас Аугусто.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Краснодар
Краснодар
Удаления: Рубенс – 32' / нет

На 31-й минуте полузащитник московской команды Рубенс нарушил правила на Аугусто и был дисквалифицирован за вторую жёлтую карточку. Игрок южан не смог продолжить участие в этой встрече и покинул поле в сопровождении работников медицинского штаба.

«Краснодар» после 18 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Динамо» располагается на 10-й строчке с 21 очком в активе. Действующим чемпионом России по футболу является «Краснодар».

