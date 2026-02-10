«Знаю, что вернусь ещё сильнее». Грилиша прооперировали после перелома стопы

Нападающий «Эвертона» Джек Грилиш сообщил, что перенёс операцию. В январе у футболиста, арендованного у «Манчестер Сити», диагностировали перелом стопы. Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес допустил, что вингер пропустит остаток сезона.

«Не хотел, чтобы сезон закончился таким образом, но таков футбол. Операция сделана, и теперь всё внимание сосредоточено на том, чтобы вернуться в форму. Я точно знаю, что вернусь здоровее, сильнее и результативнее, чем раньше.

Поддержка, которую я получал с тех пор, как перешёл в этот прекрасный клуб, много значила для меня. Тренерский штаб, мои товарищи по команде, особенно болельщики, были невероятны. Мне очень нравится представлять этот клуб. Буду поддерживать ребят и сделаю всё, чтобы вернуться как можно скорее. Ещё раз спасибо за всю вашу любовь, это очень много для меня значит», – написал Грилиш на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Грилиша

Джек Грилиш выступает за «Эвертон» на правах годичной аренды из «Манчестер Сити». Срок соглашения истекает летом текущего года. В сезоне-2025/2026 англичанин принял участие в 22 матчах за ливерпульский клуб, отметился двумя голами и шестью результативными передачами.