Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью £ 100 млн — TEAMtalk

«ПСЖ» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью £ 100 млн — TEAMtalk
Комментарии

«ПСЖ» и «Челси» усилили интерес к опорному полузащитнику «Брайтона» Карлосу Балеба, о чём сообщает TEAMtalk. Ранее СМИ писали, что «Манчестер Юнайтед» следит за 22-летним футболистом.

По информации источника, «Брайтон» оценивает камерунского игрока в £ 80-100 млн (€ 92-110 млн). Подчёркивается, что на текущий момент «Челси» и «ПСЖ» обладают наилучшими шансами купить Балеба летом, поскольку обе команды могут предложить ему участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Стали известны имена четырёх кандидатов на замену Каземиро в «МЮ» — The Sun

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android