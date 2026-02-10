«ПСЖ» может перехватить трансферную цель «МЮ» стоимостью £ 100 млн — TEAMtalk

«ПСЖ» и «Челси» усилили интерес к опорному полузащитнику «Брайтона» Карлосу Балеба, о чём сообщает TEAMtalk. Ранее СМИ писали, что «Манчестер Юнайтед» следит за 22-летним футболистом.

По информации источника, «Брайтон» оценивает камерунского игрока в £ 80-100 млн (€ 92-110 млн). Подчёркивается, что на текущий момент «Челси» и «ПСЖ» обладают наилучшими шансами купить Балеба летом, поскольку обе команды могут предложить ему участие в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

