Кержаков и Игнашевич назвали лучшего тренера сборной России в XXI веке

Экс-капитан сборной России, рекордсмен национальной команды по количеству проведённых матчей и амбассадор БЕТСИТИ Сергей Игнашевич заявил, что считает Станислава Черчесова лучшим тренером команды в XXI веке:

«На первом месте для меня Черчесов исходя из того, что он сделал для сборной. Тренерский вклад на домашнем чемпионате мира был очень серьёзным. На второе-третье место я бы поставил Адвоката и Хиддинка. Да, результат был несопоставим – на Евро-2012 команда не вышла из группы, а на Евро-2008 – вышла. Однако потенциально сборная Адвоката сильнее», – заметил Игнашевич в эфире подкаста Cappuccino&Catenaccio.

«С точки зрения влияния на игру тренерский вклад Черчесова выше, чем у голландских специалистов. И Хиддинк, и Адвокат использовали одну схему и никак ее не варьировали, в отличие от Черчесова, который подстраивался под каждого соперника и справился с давлением», — добавил Игнашевич.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год и выводил команду в четвертьфинал ЧМ-2018.

Александр Кержаков не согласился с бывшим партнёром по команде и поставил на первое место Гуса Хиддинка:

«Если мы говорим о влиянии, о настроении людей, именно благодаря Хиддинку в 2008 году народ сплотился вокруг сборной. После чемпионата Европы первым матчем стала игра в «Лужниках» с Азербайджаном. И пришло 50-60 тысяч человек. В жизни сборной никогда не было, чтобы на подобную игру пришло столько людей. И потом это всё продолжалось и продолжалось. Не просто так Гуса Иваныча полюбил народ. Он дал надежду, что российский футбол небезнадежён», — считает Кержаков.

Хиддинк занимал должность главного тренера сборной России с 2006 по 2010 год и привёл национальную команду к бронзе Евро-2008.

Также в подкасте, который выходит при поддержке БЕТСИТИ, футболисты обсудили, как могла бы выглядеть сборная России на ЧМ-2026.