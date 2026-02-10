Итоговая таблица Зимнего Кубка РПЛ — 2026

Во вторник, 10 февраля, завершился Winline Зимний Кубок РПЛ, товарищеский турнир с участием клубов Мир Российской Премьер-Лиги, который проходил в ОАЭ. Участие в соревновании принимали «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит», а также московские ЦСКА и «Динамо». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей соревнования.

В минувшем розыгрыше Зимнего Кубка РПЛ, помимо «Динамо», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара», принимали участие «Ростов» и «Спартак». Победу в прошлогоднем турнире одержал санкт-петербургский «Зенит».