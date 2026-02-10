Итоговая таблица Зимнего Кубка РПЛ — 2026
Во вторник, 10 февраля, завершился Winline Зимний Кубок РПЛ, товарищеский турнир с участием клубов Мир Российской Премьер-Лиги, который проходил в ОАЭ. Участие в соревновании принимали «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит», а также московские ЦСКА и «Динамо». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей соревнования.
|Круговой турнир
|1
|2
|3
|4
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|% очков
|1
|ЦСКА
|1:1 (3:5)
|2:2 (5:4)
|2:2 (4:3)
|3
|2
|0
|1
|5-5
|5
|55.6
|2
|Динамо М
|1:1 (5:3)
|1:0
|1:2
|3
|2
|0
|1
|3-3
|5
|55.6
|3
|Краснодар
|2:2 (4:5)
|0:1
|3:0
|3
|1
|0
|2
|5-3
|4
|44.4
|4
|Зенит
|2:2 (3:4)
|2:1
|0:3
|3
|1
|0
|2
|4-6
|4
|44.4
В минувшем розыгрыше Зимнего Кубка РПЛ, помимо «Динамо», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара», принимали участие «Ростов» и «Спартак». Победу в прошлогоднем турнире одержал санкт-петербургский «Зенит».
