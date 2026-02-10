Скидки
Итоговая турнирная таблица Зимнего Кубка РПЛ — 2026

Итоговая таблица Зимнего Кубка РПЛ — 2026
Во вторник, 10 февраля, завершился Winline Зимний Кубок РПЛ, товарищеский турнир с участием клубов Мир Российской Премьер-Лиги, который проходил в ОАЭ. Участие в соревновании принимали «Краснодар», санкт-петербургский «Зенит», а также московские ЦСКА и «Динамо». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей соревнования.

Круговой турнир1234ИВНПМячиО% очков
1ЦСКА1:1 (3:5)2:2 (5:4)2:2 (4:3)32015-5555.6
2Динамо М1:1 (5:3)1:01:232013-3555.6
3Краснодар2:2 (4:5)0:13:031025-3444.4
4Зенит2:2 (3:4)2:10:331024-6444.4

В минувшем розыгрыше Зимнего Кубка РПЛ, помимо «Динамо», ЦСКА, «Зенита» и «Краснодара», принимали участие «Ростов» и «Спартак». Победу в прошлогоднем турнире одержал санкт-петербургский «Зенит».

Календарь Зимнего Кубка РПЛ - 2026
