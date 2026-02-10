Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак Москва — Астана, результат матча 10 февраля 2026, счёт 1:1, товарищеский матч

«Спартак» не смог победить «Астану» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и «Астана» из Казахстана. Игра проходила в Дубае. Матч закончился со счётом 1:1. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию матча также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Джику – 10'     1:1 Бартолец – 71'    

Счёт в матче открыл на 10-й минуте защитник «Спартака» Александер Джику. На 71-й минуте защитник «Астаны» Карло Бартолец восстановил равновесие.

В следующем матче на сборах красно-белые встретятся с «Ростовом». Игра состоится 21 февраля. 23 февраля команда Хуана Карлоса Карседо проведёт матч с «Елимаем». Все указанные встречи начнутся в 16:00 мск.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у команды 40 очков после 18 игр.

Материалы по теме
Маслов объяснил прорыв Умярова при Станковиче в «Спартаке»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android