Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова» Алексеем Мироновым

«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова» Алексеем Мироновым
Комментарии

«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова» Алексеем Мироновым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Миронов является футболистом донского клуба с лета 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

После завершения первой части Мир РПЛ «Рубин» занимает седьмое место, «Ростов» — 11-е.

Материалы по теме
Официально
РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию футболистов

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android