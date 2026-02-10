«Рубин» интересуется полузащитником «Ростова» Алексеем Мироновым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Миронов является футболистом донского клуба с лета 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

После завершения первой части Мир РПЛ «Рубин» занимает седьмое место, «Ростов» — 11-е.

