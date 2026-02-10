Слот: реальность такова, что мы не соответствуем стандартам «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот считает, что текущий уровень команды не соответствует стандартам клуба. В среду, 11 февраля, «Ливерпуль» сыграет с «Сандерлендом» на выезде в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги.

«Ничья в этом клубе воспринимается как поражение. Конечно, это нелегко и для игроков, потому что они знают, что такое стандарты «Ливерпуля», которым мы не соответствуем в данный момент, и они чувствуют разочарование.

В основном потому, что в каждой игре мы очень близки к победе. Каждый раз нам кажется, что мы вот-вот победим, но этого не происходит. Вероятно, это сложнее, чем когда вы на протяжении всего матча чувствуете, что соперник вас превосходит, а вы просто недостаточно хороши. Но они не ощущают этого. Они уверены, что могут конкурировать с любой командой в любой лиге мира. Однако реальность такова, что мы не соответствуем стандартам «Ливерпуля», – приводит слова Слота BBC.

После 25 туров мерсисайдцы занимают шестое место, набрав 39 очков.