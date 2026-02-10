Скидки
Кержаков — о рекорде Дзюбы: у Гренады, наверное, в раздевалке было фото: «Должен забить»

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ответил, что почувствовал, когда форвард Артём Дзюба забил 31-й гол за национальную команду в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Кержакова.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

– Что вы почувствовали, когда Дзюба забил 31-й [гол за сборную], и все стали его с этим поздравлять?
– Понятно было, что он забьёт, когда его только вызвали. Там какая история – мне начинают звонить из РФС и приглашать на матч. Я не понимаю, что происходит, потому что меня никто не приглашал уже последние несколько лет на матч сборной. Потом мне пишут: «Что делаешь, через сколько-то там времени? Не хочешь прийти на матч сборной?» И я говорю: «Ну, почему нет?»

И потом все начинают мне звонить, я думаю: «Что происходит?» Говорят, Дзюбу вызвали в сборную. Уже было понятно. Когда ты приезжаешь на стадион и видишь, что живут тем, что Артём побьёт рекорд… У игроков Гренады, наверное, была фотография в раздевалке [c подписью]: «Он должен забить!» И они так – Yes!

Ничего не почувствовал, к этому всё и велось. Хорошая медийная история была, – сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Cappucino & Catenaccio Show.

Лучший бомбардир в истории России:

