Кержаков — о рекорде Дзюбы: у Гренады, наверное, в раздевалке было фото: «Должен забить»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ответил, что почувствовал, когда форвард Артём Дзюба забил 31-й гол за национальную команду в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Кержакова.

– Что вы почувствовали, когда Дзюба забил 31-й [гол за сборную], и все стали его с этим поздравлять?

– Понятно было, что он забьёт, когда его только вызвали. Там какая история – мне начинают звонить из РФС и приглашать на матч. Я не понимаю, что происходит, потому что меня никто не приглашал уже последние несколько лет на матч сборной. Потом мне пишут: «Что делаешь, через сколько-то там времени? Не хочешь прийти на матч сборной?» И я говорю: «Ну, почему нет?»

И потом все начинают мне звонить, я думаю: «Что происходит?» Говорят, Дзюбу вызвали в сборную. Уже было понятно. Когда ты приезжаешь на стадион и видишь, что живут тем, что Артём побьёт рекорд… У игроков Гренады, наверное, была фотография в раздевалке [c подписью]: «Он должен забить!» И они так – Yes!

Ничего не почувствовал, к этому всё и велось. Хорошая медийная история была, – сказал Кержаков в видео на YouTube-канале Cappucino & Catenaccio Show.

