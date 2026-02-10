Скидки
ЦСКА стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ

ЦСКА стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ
Московский ЦСКА стал победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ, товарищеского турнира между клубами Мир Российской Премьер-Лиги, который проходил в ОАЭ в рамках подготовки к весенней части сезона. В заключительном туре армейцы переиграли «Зенит» — 2:2 (4:3 пен.)

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 2
3 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 9'     1:1 Вендел – 43'     1:2 Виктор – 49'     2:2 Сантос – 90+2'    

Армейцы набрали пять очков, дважды победив и потерпев поражение в серии пенальти. Победу в турнире красно-синие официально оформили благодаря результату заключительного матча розыгрыша, в котором московское «Динамо» одолело «Краснодар» (1:0).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

Бело-голубые также набрали в Зимнем Кубке пять очков, но уступили ЦСКА по дополнительным показателям и остались на второй строчке.

