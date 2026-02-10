ЦСКА стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ

Московский ЦСКА стал победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ, товарищеского турнира между клубами Мир Российской Премьер-Лиги, который проходил в ОАЭ в рамках подготовки к весенней части сезона. В заключительном туре армейцы переиграли «Зенит» — 2:2 (4:3 пен.)

Армейцы набрали пять очков, дважды победив и потерпев поражение в серии пенальти. Победу в турнире красно-синие официально оформили благодаря результату заключительного матча розыгрыша, в котором московское «Динамо» одолело «Краснодар» (1:0).

Бело-голубые также набрали в Зимнем Кубке пять очков, но уступили ЦСКА по дополнительным показателям и остались на второй строчке.