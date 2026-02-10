Скидки
Адвокат Рибери отреагировал на упоминание футболиста в документах по делу Эпштейна

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери несколько раз упоминается в опубликованных Минюстом США документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, адвокат игрока Карло Альберто Бруза опроверг приписываемые его клиенту деяния.

«Это фейковые новости. Я приму все необходимые юридические меры для наказания виновных в распространении этих фейковых новостей, которые являются посягательством на достоинство моего клиента и его семьи», — приводит слова Брузы Bayern & Germany в социальной сети Х.

В 2019 году Эпштейн был обвинен в сексуальной эксплуатации и торговле несовершеннолетними, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В том же году он был найден мёртвым в своей камере в Нью‑Йорке ещё до начала судебного процесса. 30 января Минюст США опубликовал 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков по делу Эпштейна.

Владелец «Челси» Тодд Боули упоминается в новых документах по делу Эпштейна — The Athletic
