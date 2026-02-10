Два футболиста стали лучшими бомбардирами Зимнего Кубка РПЛ

Нападающие «Краснодара» Мозес Кобнан и Эльдар Гусейнов стали лучшими бомбардирами Winline Зимнего Кубка РПЛ, товарищеского турнира между клубами Мир Российской Премьер-Лиги, который проходил в ОАЭ в рамках подготовки к весенней части сезона. В активе обоих форвардов по два гола.

Кобнан и Гусейнов забили по голу в каждом из двух стартовых туров соревнования в ворота ЦСКА — 2:2 (4:5 пен.) и «Зенита» (3:0). «Краснодар» завершил турнир на третьем месте, уступив в заключительном туре московскому «Динамо» и набрав четыре очка.

Победителем турнира стал ЦСКА. Армейцы заняли первое место в итоговой таблице с пятью очками.