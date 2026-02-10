Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Краснодаром»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о победном матче с «Краснодаром» (1:0) на Winline Зимнем Кубке РПЛ.
«Мне не показалось, что футбол был слишком жёстким. Понятно, что интенсивность отличается от официальных матчей. Местами у нас были моменты, победа заслуженная. В этом году мы впервые победили в основное время. Надо отметить тренерский штаб, набираем форму», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Единственный гол в этой игре забил Эль-Мехди Маухуб на 87-й минуте.
По итогам данного турнира победителем стал ЦСКА, набравший пять очков. «Динамо» с пятью очками заняло второе место, «Краснодар» с четырьмя очками стал третьим. Замкнул таблицу «Зенит», у которого тоже четыре очка.
