Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Краснодаром»

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о победном матче с «Краснодаром» (1:0) на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

«Мне не показалось, что футбол был слишком жёстким. Понятно, что интенсивность отличается от официальных матчей. Местами у нас были моменты, победа заслуженная. В этом году мы впервые победили в основное время. Надо отметить тренерский штаб, набираем форму», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Единственный гол в этой игре забил Эль-Мехди Маухуб на 87-й минуте.

По итогам данного турнира победителем стал ЦСКА, набравший пять очков. «Динамо» с пятью очками заняло второе место, «Краснодар» с четырьмя очками стал третьим. Замкнул таблицу «Зенит», у которого тоже четыре очка.

«Динамо» обыграло «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

