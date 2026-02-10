Скидки
Пивоваров рассказал о сроках восстановления новичка «Динамо» Рикардо после травмы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о сроках восстановления бразильского защитника команды Дэвида Рикардо. Футболист присоединился к бело-голубым в зимнее трансферное окно.

«У него не травма, а определённый дискомфорт. Он с ним приехал, мы были об этом предупреждены. Надеюсь, на третьем сборе мы его увидим в общей группе. Дело в мениске», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Дэвид Рикардо перешёл в «Динамо» из бразильского «Ботафого». По данным СМИ, сумма трансфера 23-летнего центрального защитника в московский клуб составила € 6 млн.

