Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, возможны ли ещё трансферы в зимнее ТО

Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, возможны ли ещё трансферы в зимнее ТО
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил, возможны ли ещё трансферы в зимнее трансферное окно.

«У нас укомплектованы все позиции. Но если появится возможность что-то усилить, мы ею воспользуемся. У нас есть травмированные», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Нынешней зимой бело-голубые подписали защитника Дэвида Рикардо.

Сегодня, 10 февраля, «Динамо» обыграло «Краснодар» со счётом 1:0 в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. По итогам данного турнира победителем стал ЦСКА, набравший пять очков. «Динамо» с пятью очками заняло второе место, «Краснодар» с четырьмя очками стал третьим. Замкнул таблицу «Зенит», у которого тоже четыре очка.

