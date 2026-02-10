Скидки
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: шансы на трофей ещё сохраняются

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров дал комментарий касательно шансов команды на трофеи в нынешнем сезоне.

«У Гусева полноценный контракт. Команда проводит полноценные сборы под его руководством. Шансы на трофей ещё сохраняются. В Кубке мы в верхней сетке, в чемпионате занимаем неподобающее место. От результатов будем отталкиваться дальше», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги с 21 очком. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые 1 марта на своём поле примут «Крылья Советов».

Комментарии
