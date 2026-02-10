Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот: стоит сказать, что это самый тяжёлый сезон в моей карьере

Арне Слот: стоит сказать, что это самый тяжёлый сезон в моей карьере
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот заявил, что нынешний сезон является самым трудным в его тренерской карьере.

«Справедливости ради стоит сказать, что это самый тяжёлый сезон в моей карьере. Все остальные сезоны, когда я тренировал, были более чем позитивными, не думаю, что когда-либо проигрывал два матча подряд. Этот сезон – исключение для меня и для игроков, они не привыкли часто проигрывать или играть вничью. Я тоже к этому не привык.

После поражения всегда сложнее заставить их снова играть, а после победы сказать, что мы не так хороши, как они могли бы подумать, поэтому этот сезон был более сложным и для меня. Из этого можно извлечь и много хорошего, хотя это может показаться странным. Я вижу, насколько лучше мы становимся. Как тренер всегда стремлюсь к результатам, но также важно, чтобы игроки и команда совершенствовались, потому что в противном случае у нас будет ещё больше проблем.

На мой взгляд, сейчас все игроки, за исключением травмированных, способны играть каждые три дня с той интенсивностью, которая требуется в этом клубе и в АПЛ. В результате мы стали играть намного лучше, чем в начале сезона. Я имею в виду не первые шесть матчей, а отрезок, когда мы начали играть вдвое чаще. В первых шести турах мы только один раз провели два матча на неделе, с тех пор, как мы стали играть в двойном объеме, начали терять много очков», – приводит слова Слота BBC.

После 25 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, заработав 39 очков.

Материалы по теме
Слот: реальность такова, что мы не соответствуем стандартам «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android