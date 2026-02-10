Скидки
Бородин: не назову крахом, если «Зенит» снова останется без чемпионства

Бородин: не назову крахом, если «Зенит» снова останется без чемпионства


Бывший вратарь «Зенита» Дмитрий Бородин ответил, как он воспримет, если санкт-петербургская команда снова не выиграет Мир РПЛ.

«Я не назову это крахом. Очень тяжело всё время быть наверху. У нас не чемпионат Германии или Франции, где есть один безусловный фаворит. И он должен каждый год выигрывать. Сейчас в РПЛ команды подтянулись. Есть своя компания в верхней части таблицы, которая разыгрывает призовые места. Внизу будет до конца непонятно. Каждый с каждым может потерять очки. Фаворитов вообще не видно. Даже боюсь делать какие-то прогнозы, потому что часто ошибаюсь», — приводит слова Бородина TIU.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял второе место. Чемпионом России стал «Краснодар». До этого «Зенит» выигрывал РПЛ шесть сезонов подряд.


