Бербатов: «Манчестер Юнайтед» выглядит как настоящая команда, на это приятно смотреть

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил работу главного тренера «красных дьяволов» Майкла Кэррика.

«Разумеется, я немного предвзят, поскольку раньше играл с Кэрриком, хочу, чтобы ему досталась эта работа [на постоянной основе], но давайте подождём до конца сезона, если всё будет складываться так же, как и сейчас, то почему бы и нет?

Мы уже увидели, что было ранее с Уле-Гуннаром Сульшером, полагаю, история повторилась, так что давайте пока не будем делать поспешных выводов, а просто насладимся каждым матчем и тем, как «Юнайтед» становится лучше, а в конце сезона посмотрим, что будет дальше.

Думаю, он умеет говорить с игроками на одном языке так, чтобы они ощущали свою значимость, доверяли ему, понимали его задумки и воплощали их в игре.

Да, тренер другой, стратегия другая, но самое главное, что футболисты, остались те же. Посмотрите, как они сейчас играют: с блеском в глазах, с верой в себя и с некоторым высокомерием, когда это необходимо… Они выглядят как настоящая команда, на это приятно смотреть», — приводит слова Бербатова ESPN.