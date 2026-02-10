Талалаев высказался о возможном переходе в «Балтику» защитника ЦСКА

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о возможном переходе в клуб защитника ЦСКА Михаила Рядно. Футболист находится на просмотре в калининградской команде во время зимних тренировочных сборов.

«Мы видим в этом игроке молодёжной сборной России и игроке, который закончил школу ЦСКА, даже не имеющем сейчас большой игровой практики, конкурентоспособного игрока. Будет ли завершена сделка — этот вопрос лучше задавать нашему спортивному директору. Он работает с нами, работает очень хорошо. Скорее всего, мы придём к консенсусу», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

В сезоне-2025/2026 на счету Рядно один матч за ЦСКА в Фонбет Кубке России. Минувший сезон защитник провёл в аренде в «Родине».