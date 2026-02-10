Скидки
Видео: «Зенит» показал первый день Дурана в клубе

«Зенит» в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором показал, как прошёл первый день новоиспечённого нападающего Джона Дурана в клубе.

Сине-бело-голубые показали тренировку футболиста и знакомство с командой.

Видео можно посмотреть на странице ФК «Зенит» в социальной сети VK.

Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче». В нынешнем сезоне Дуран принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Корнеев: Джон Дуран способен на подвиги, но сделает ли он их в РПЛ — большой вопрос

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

