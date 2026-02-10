ЦСКА объявил об аренде Ильи Агапова в «Уфу»

ЦСКА в телеграм-канале объявил о переходе защитника Ильи Агапова в «Уфу» на правах аренды. 25-летний футболист будет выступать за клуб из Башкортостана до конца сезона-2025/2026. Первую часть сезона игрок провёл в «Акроне».

«Желаем Илье успешного завершения сезона!» — написано в сообщении красно-синих.

В нынешнем сезоне Агапов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с ЦСКА рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

