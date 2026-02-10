Полузащитник московского «Динамо» Фомин: нас не устраивает место в таблице

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о целях команды во второй части сезона. В заключительном туре Winline Зимнего кубка РПЛ бело-голубые обыграли «Краснодар» (1:0).

«Хороший турнир, хорошие матчи, эмоциональные. Это хорошая часть подготовки. Думаю, что все команды получили практику перед возобновлением сезона. Во втором тайме добавили в контроле мяча. Нас не устраивает место в таблице, хотим подняться выше, у нас ещё есть Кубок России, который мы хотим выиграть», — сказал Фомин в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги с 21 очком. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые 1 марта примут «Крылья Советов».