Полузащитник московского «Динамо» Фомин: нас не устраивает место в таблице

Полузащитник московского «Динамо» Фомин: нас не устраивает место в таблице
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о целях команды во второй части сезона. В заключительном туре Winline Зимнего кубка РПЛ бело-голубые обыграли «Краснодар» (1:0).

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Маухуб – 87'    
Удаления: Рубенс – 32' / нет

«Хороший турнир, хорошие матчи, эмоциональные. Это хорошая часть подготовки. Думаю, что все команды получили практику перед возобновлением сезона. Во втором тайме добавили в контроле мяча. Нас не устраивает место в таблице, хотим подняться выше, у нас ещё есть Кубок России, который мы хотим выиграть», — сказал Фомин в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Мир Российской Премьер-Лиги с 21 очком. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые 1 марта примут «Крылья Советов».

