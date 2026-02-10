Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с агентом Салаха — Footmercato

«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с агентом Салаха — Footmercato
Комментарии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии летом. Как сообщает Footmercato, переговоры с агентом египтянина ведёт «Аль-Иттихад». Отмечается, что футболист в этот раз более открыт для перехода в саудовский клуб, чем в прошлом году.

Соглашение Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего вингера четыре гола и пять результативных передач в 17 матчах английской Премьер-лиги. Также футболист отметился двумя забитыми мячами и одним пасом в семи играх Лиги чемпионов.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Саудовские клубы готовы утроить зарплату Салаха в Про-Лиге — Mirror
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android