«Аль-Иттихад» ведёт переговоры с агентом Салаха — Footmercato

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии летом. Как сообщает Footmercato, переговоры с агентом египтянина ведёт «Аль-Иттихад». Отмечается, что футболист в этот раз более открыт для перехода в саудовский клуб, чем в прошлом году.

Соглашение Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2027 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего вингера четыре гола и пять результативных передач в 17 матчах английской Премьер-лиги. Также футболист отметился двумя забитыми мячами и одним пасом в семи играх Лиги чемпионов.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.