Ролан Гусев высказался о победе «Динамо» над «Краснодаром» в Зимнем Кубке РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев подвёл итоги матча 3-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором его подопечные одолели «Краснодар» (1:0). Бело-голубые заняли второе место на турнире, набрав пять очков и уступив трофей ЦСКА из-за худшей разницы голов.

«Такие матчи выходят за рамки товарищеских. Выходят амбициозные спортсмены, которые хотят победить. Карточки — нормальное явление, так как никто не хочет уступать. В конце матча я сказал Расулову идти вперёд, понимали, что нам нужно победить с разницей в два мяча, чтобы выиграть турнир.

Если бы это было в чемпионате, такого бы не было. Всегда принципиально победить. Думаю, что ни один тренер не будет настраивать команду на то, чтобы просто выйти и поиграть на поле», — заявил Гусев в эфире «Матч ТВ».